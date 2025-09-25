Антони после 2:2 с «Ноттингемом» в ЛЕ: «Перед матчем брат сказал, что я забью. Я почувствовал облегчение – мы с семьей прошли через большие трудности в фавелах, теперь я чувствую в себе силу»

Антони заявил, что первый гол после возвращения в «Бетис» принес ему облегчение.

Вчера испанский клуб сыграл вничью с «Ноттингем Форест » (2:2) в 1-м туре общего этапа Лиги Европы . Антони забил гол и сделал результативную передачу – это первые голевые действия бразильца после полноценного трансфера в «Бетис» из «Манчестер Юнайтед».

«Я устал. Мне было очень трудно. В последние месяцы у меня не было предсезонной подготовки, и я тренировался с командой всего две-три недели. Дома, при наших болельщиках, мы хотели заработать три очка, но мы движемся дальше.

Я чувствую облегчение. Перед матчем я говорил с братом, и он сказал, что я забью. Он прислал мне сообщение и сказал, что я забью. Я очень рад этому голу, но немного расстроен из-за ничьей. Мы с семьей знаем, через что нам пришлось пройти в фавелах, через большие трудности. Сегодня я чувствую в себе силу и хочу посвятить [этот гол] своему сыну, который был [на трибунах] вместе с моей женой, и своему брату», – сказал вингер «Бетиса ».