Директор «Бетиса» Фахардо: «Антони – лучшее приобретение в истории клуба, пример того, что мы растем. Потребовалось много времени, чтобы убедить «МЮ»

Директор «Бетиса» назвал трансфер Антони важнейшим в истории клуба.

25-летний вингер сборной Бразилии выступал за «Бетис» во второй части прошлого сезона на правах аренды, забил 5 голов и сделал 2 передачи в 17 матчах Ла Лиги. В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» продал игрока в севильский клуб за 22+3 миллиона евро и 50% от суммы перепродажи.

«Я абсолютно уверен, что Антони – это, вероятно, самое важное приобретение в истории «Бетиса». Все зависит от таланта, от уровня игрока и уровня клуба. «Манчестер Юнайтед» – большая команда, большой проект, поэтому я на 100% уверен, что Антони – лучшее приобретение в истории «Бетиса».

Когда в «Бетис» приходят такие игроки, как Антони, это очень и очень важно. Это помогает клубу продолжать расти в Европе. В прошлом сезоне, когда пришел Антони, мы вышли в финал Лиги Европы. Такие игроки, как Антони, Джио [Ло Чельсо] и Иско, очень важны, потому что они пример того, что «Бетис» продолжает расти, что мы серьезный клуб в Европе, и игроки топ-уровня хотят играть за «Бетис».

Мы начали обсуждать с «МЮ» вопрос о [трансфере] Антони в мае-июне, нам потребовалось много времени, чтобы убедить «Юнайтед». Но Антони, его агент и семья твердо настаивали на возвращении в «Бетис». Сначала мы говорили с «Манчестер Юнайтед» о том, чтобы Антони остался в «Бетисе» еще на год на правах аренды. Но для Антони и для «МЮ» было очень важно вернуть вложенные средства, поэтому «Бетису» было непросто. Этот трансфер был очень важен для нас. Но и «Манчестер Юнайтед », и «Бетис», и Антони приложили большие усилия, чтобы снова играть здесь. Возможно, в этом и заключался секрет.

«Бетису » трудно подписывать игроков из АПЛ , потому что разница в зарплатах между Премьер-лигой и Ла Лигой слишком велика. Но когда такой игрок, как Антони, хочет перейти, к примеру, в «Бетис», все становится проще. Он только думал о том, чтобы снова играть в «Бетисе». Переговоры с таким большим клубом, как «Манчестер Юнайтед», который заплатил за Антони большую сумму – это непросто. Но игрок хочет играть в «Бетисе», – сказал спортивный директор «Бетиса» Ману Фахардо.