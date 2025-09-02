Сафонов о годе в «ПСЖ»: «Я во всем стал лучше в плане скоростей и техники. Когда приезжал, было тяжеловато, но сейчас чувствую себя комфортно и намного увереннее»

Матвей Сафонов оценил свой прогресс за последний год.

– В чем стал сильнее?

– Появился опыт. Я во всем стал лучше в плане скоростей и техники.

Когда приезжал в «ПСЖ », было тяжеловато, но сейчас чувствую себя комфортно и намного увереннее. Период адаптации закончился, – сказал голкипер.