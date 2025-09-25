Сафонов про французский: «Год назад сделал маленькое этимологическое открытие: «натюрморт» произошел от nature – «природа» и mort – «мертвый». И это дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению»

Матвей Сафонов сделал для себя открытие, изучая французский язык.

«Примерно год назад, где-то на втором месяце изучения французского, у меня случилось первое «озарение». Чем дольше изучаешь язык, тем чаще начинаешь замечать происхождение и смысл привычных слов.

Так вот, тогда я сделал для себя маленькое этимологическое открытие – слово «натюрморт». Оно произошло от двух французских слов: nature – «природа» и mort – «мертвый».

Возможно, для кого-то это давно очевидный факт, но для меня в тот момент это было супероткрытие, которое я сделал сам. И я помню, как оно дало мне мощный толчок к дальнейшему изучению языка», – сказал вратарь «ПСЖ ».