  • Киоун об Амориме: «По проценту побед у Рубена на 1% больше, чем у уволенного Поттера. Почему он до сих пор работает?»
Киоун об Амориме: «По проценту побед у Рубена на 1% больше, чем у уволенного Поттера. Почему он до сих пор работает?»

Мартин Киоун недоумевает, почему Рубена Аморима еще не уволили с поста тренера «МЮ».

В субботу манкунианцы проиграли «Брентфорду» (1:3) и после 6 туров занимают в АПЛ 14-е место.

«Они играют недостаточно хорошо. Между тем по проценту побед у него [Аморима] на 1% больше, чем у уволенного [из «Вест Хэма»] Поттера. Почему он до сих пор работает?

Если бы он возглавлял «МЮ» спустя год после Фергюсона, то его бы отправили в отставку несколько недель назад», – сказал экс-защитник «Арсенала».

