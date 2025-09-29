Киоун об Амориме: «По проценту побед у Рубена на 1% больше, чем у уволенного Поттера. Почему он до сих пор работает?»
Мартин Киоун недоумевает, почему Рубена Аморима еще не уволили с поста тренера «МЮ».
В субботу манкунианцы проиграли «Брентфорду» (1:3) и после 6 туров занимают в АПЛ 14-е место.
«Они играют недостаточно хорошо. Между тем по проценту побед у него [Аморима] на 1% больше, чем у уволенного [из «Вест Хэма»] Поттера. Почему он до сих пор работает?
Если бы он возглавлял «МЮ» спустя год после Фергюсона, то его бы отправили в отставку несколько недель назад», – сказал экс-защитник «Арсенала».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости