«МЮ» был ужасен в матче с «Брентфордом». Аморим казался мессией, но, похоже, такой ход не сработал». Джо Коул о тренере
Джо Коул раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.
В субботу манкунианцы проиграли «Брентфорду» (1:3) и после 6 туров занимают в АПЛ 14-е место.
«Мне не нравится говорить об этом, но он [Аморим] казался светлой головой, люди воспринимали его как мессию. Я же считал, что Саутгейт был идеальной кандидатурой в плане построения новой команды и понимания игроков. В итоге выбрали Аморима, но, похоже, такой ход не сработал.
«Брентфорд» был лучше во всех компонентах. Что касается «Ман Юнайтед», то он был ужасен. И невзрачен, как вся философия клуба», – сказал бывший полузащитник «Челси».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?82425 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metro
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости