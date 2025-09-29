«МЮ» был ужасен в матче с «Брентфордом». Аморим казался мессией, но, похоже, такой ход не сработал». Джо Коул о тренере

Джо Коул раскритиковал тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.

В субботу манкунианцы проиграли «Брентфорду » (1:3) и после 6 туров занимают в АПЛ 14-е место.

«Мне не нравится говорить об этом, но он [Аморим ] казался светлой головой, люди воспринимали его как мессию. Я же считал, что Саутгейт был идеальной кандидатурой в плане построения новой команды и понимания игроков. В итоге выбрали Аморима, но, похоже, такой ход не сработал.

«Брентфорд» был лучше во всех компонентах. Что касается «Ман Юнайтед », то он был ужасен. И невзрачен, как вся философия клуба», – сказал бывший полузащитник «Челси».