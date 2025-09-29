Джо Коул за увольнение Аморима: «МЮ» нужно новое направление. У Рубена было достаточно времени на внедрение идей, но он ни разу не выиграл в АПЛ дважды подряд, это беспокоит»

Джо Коул убежден, что Рубену Амориму уже не удастся исправить ситуацию в «МЮ».

«Я так не думаю. У него было достаточно времени для того, чтобы внедрить то, что он хочет.

Дело не только в Амориме , вокруг клуба много проблем. Но он выглядит обеспокоенным, когда сидит на скамейке, встревоженным, и я думаю, что это передается футболистам.

То, что он ни разу не выиграл двух матчей АПЛ подряд, вызывает серьезное беспокойство. Я думаю, что клубу нужно выбрать новое направление», – сказал бывший полузащитник «Челси».

«МЮ» играет на уровне подвала АПЛ. Один из худших матчей Аморима