«Любой болельщик «Арсенала» предпочел бы выиграть АПЛ, а не Лигу чемпионов. Чемпионат Англии настолько тяжелый, что котируется гораздо выше». Пирес о «канонирах»

Робер Пирес считает, что для «Арсенала» важнее победа в АПЛ, чем в Лиге чемпионов.

- Что важнее для «Арсенала» сегодня – победа в АПЛ или в Лиге чемпионов?

– В Англии титул в Премьер-лиге котируется гораздо выше. Конечно, победа в Лиге чемпионов – это заветная мечта, но давайте просто скажем: англичане влюблены в свой чемпионат. Потому что он сложный, идет без остановок – начинается в августе и заканчивается в мае.

В Лиге чемпионов всегда есть перерывы, матчи проводятся раз в две недели или около того. Да, ты играешь против больших клубов. Но смысл в том, что чемпионат Англии настолько трудный, тяжелый и требовательный, что когда ты выигрываешь его, то становишься реально счастливым.

Так что, думаю, если спросить у болельщиков «Арсенала», что бы они предпочли – выиграть АПЛ или Лигу чемпионов, все они скажут, что Премьер-лигу, – сказал экс-хавбек «Арсенала ».