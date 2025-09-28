  • Спортс
  Артета про падение Дьокереша: «Видел вживую и повтор – это пенальти. Это не явная ошибка для вмешательства ВАР. Но в итоге «Арсенал» получил что заслужил, и нет чувства приятнее»
8

Артета про падение Дьокереша: «Видел вживую и повтор – это пенальти. Это не явная ошибка для вмешательства ВАР. Но в итоге «Арсенал» получил что заслужил, и нет чувства приятнее»

Микель Артета недоволен отменой пенальти в ворота «Ньюкасла» (2:1).

На 14-й минуте матча 6-го тура АПЛ форвард «Арсенала» Виктор Дьокереш выбежал к воротам «сорок» и столкнулся с голкипером Ником Поупом.

Главный судья Джарред Джиллетт назначил одиннадцатиметровый, но после консультации с видеоассистентом и просмотра повтора изменил решение. Рефери объяснил это тем, что вратарь коснулся мяча за мгновение до столкновения с соперником.

– Мы несколько раз общались после матчей, в которых вы доминировали, но не добивались того, чего хотели. Какие ощущения от результата сегодня?

– Невероятные. В этом и заключается суть футбола. Когда ты в итоге получаешь то, что заслужил, нет более приятного чувства.

– Что вы думаете о решении в ситуации с Дьокерешем?

– Я видел момент вживую, я видел его на экране, и для меня это пенальти. До нас предельно ясно довели в этом сезоне, что ВАР не будет вмешиваться, если нет явной и очевидной ошибки. Тут ее не было. Таково мое мнение. Но мы нашли способ победить, – сказал главный тренер «Арсенала».

