Невилл об «Арсенале»: «Лучшая команда лиги, возможно. У них лучший состав в АПЛ. Только они или «Ливерпуль» могут выиграть титул»

Гари Невилл назвал «Арсенал» и «Ливерпуль» главными претендентами на чемпионство.

Сегодня «Арсенал» обыграл «Ньюкасл » (2:1) в 6-м туре АПЛ .

«Причина победы в концовке матча заключается в намерении. Если они думают, что могут выиграть чемпионат, то они считают, что должны выигрывать в каждом матче. Об этом говорят их замены, выбор состава. Сегодня я очень воодушевлен, потому что неделю назад я был не менее воодушевлен, но совсем по-другому поводу – мне казалось, что он [Микель Артета ] ограничивает свою команду. Даже игроки в раздевалке, возможно, думали: «Мы не выпускали на поле Эзе, не выпускали Мартинелли». Ему нужно дать свободу своим игрокам.

У них блестящий состав. Я думаю, что это лучший состав в лиге, и они, возможно, являются лучшей командой лиги. Я говорю об этом сдержанно, потому что «Ливерпуль » тоже великолепен. Но только две команды могут выиграть лигу – «Ливерпуль» или «Арсенал ».

Когда я забил свой первый гол, я сказал «здорово» и подумал, что скоро будет второй – я действительно так считал. Я думал, что смогу почувствовать, как что-то подобное происходит на поле. Игроки «Арсенала» тоже это почувствовали, и это действительно произошло. И я думаю, что это важный момент. Послушайте, сейчас сентябрь, это нелепо... Все начнется только в марте. Но за это время нужно сделать несколько громких заявлений. Вам необходимо дать несколько четких сигналов: «Мы здесь, мы в порядке», – думаю, «Арсенал» сегодня сделал именно это», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».