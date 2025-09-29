  • Спортс
  • Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
11

Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»

Массимилиано Аллегри рад победе над «Наполи» (2:1) в Серии А.

«Я счастлив, это была важная проверка матчем против умелого соперника. Мы хорошо провели первый тайм, а во втором оборонялись вдесятером. Мы только в начале пути. Парни сыграли здорово.

Надо продолжать работать. Мы сделали маленький шаг вперед. Таких сложных матчей будет еще много, но если играть с таким боевым духом, то победить будет проще. У нас есть потенциал для того, чтобы добиться успеха», – сказал главный тренер «Милана» в эфире DAZN.

У «Милана» при Аллегри 6 побед с общим счетом 13:1 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Ювентус»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
logoМилан
logoНаполи
logoМассимилиано Аллегри
logoсерия А Италия
