«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
«Наполи» потерпел всего второе поражение в чемпионате за 2025 год.
Команда Антонио Конте уступила «Милану» (1:2) в 5-м туре Серии А.
Действующие чемпионы Италии впервые проиграли в лиге в текущем сезоне. Предыдущее поражение датируется 23 февраля – тогда неаполитанцев победил «Комо».
«Наполи» набрал 12 очков в этом сезоне и идет на втором месте – следом за «Миланом». В следующем туре он встретится с «Дженоа» (5 октября).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
