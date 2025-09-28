  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У «Милана» при Аллегри 6 побед с общим счетом 13:1 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Ювентус»
41

У «Милана» при Аллегри 6 побед с общим счетом 13:1 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Ювентус»

«Милан» при Массимилиано Аллегри не выиграл только один из семи матчей.

«Россонери» сегодня одолели «Наполи» (2:1) в 5-м туре Серии А, доигрывая в меньшинстве.

Ранее были побеждены «Лечче» (3:0 и 2:0), «Удинезе» (3:0), «Болонья» (1:0) и «Бари» (2:0), единственное поражение – от «Кремонезе» (1:2).

5 октября «Милан» встретится в чемпионате с «Ювентусом».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?81197 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМилан
logoНаполи
logoсерия А Италия
logoМассимилиано Аллегри
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» удержал победу над «Наполи» – 2:1. У Пулишича гол и ассист, Эступиньяна удалили на 57-й
16051 минуту назад
Эступиньян получил красную после ВАР, придержав Ди Лоренцо в штрафной «Милана». Де Брюйне забил пенальти
27сегодня, 20:11
Джаред Лето посетил матч «Милан» – «Наполи» и пообщался с Ибрагимовичем
28сегодня, 19:26Фото
Главные новости
Аллегри про 2:1 с «Наполи»: «Милан» в начале пути, и это маленький шаг вперед. Я счастлив. У нас есть потенциал»
58 минут назад
Флик о 2-м месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Мы не можем изменить это решение. В следующем году Ламин поборется за награду, уверен»
420 минут назад
«Реал» освистали в Казахстане из-за отказа от встречи с фанатами в аэропорту
2820 минут назадВидео
Гути о том, что Симеоне плакал после победы в дерби: «Атлетико» нужно настраиваться на каждый матч, а не только на «Реал»
1532 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» победил «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
15236 минут назад
«Милан» вышел на 1-е место в Серии А. У команды Аллегри 12 очков – как у «Наполи» и «Ромы», «Ювентус» отстает на 1 балл, «Интер» – на 3
1342 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» одолел «Наполи», «Рома» победила «Верону», «Лечче» и «Болонья» сыграли 2:2
6251 минуту назад
«Милан» удержал победу над «Наполи» – 2:1. У Пулишича гол и ассист, Эступиньяна удалили на 57-й
16051 минуту назад
Руководство «Челси» поддерживает Мареску, несмотря на недовольство фанатов. Работу тренера оценят в конце сезона
756 минут назад
Робер Пирес: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, тренера сменят. Артета там уже пять лет, но титул ускользает. Летом потрачена куча денег, все карты на руках»
43сегодня, 20:25
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Кайрата» Калмурза о матче с «Реалом»: «Вся страна, можно сказать, все СНГ будет болеть за нас. Мы должны показать всем, что в Казахстане есть футбол и большие таланты»
1 минуту назад
«Наполи» проиграл в Серии А впервые с февраля и во второй раз в 2025 году – «Милану»
641 минуту назад
«Факел» может уволить Шалимова в ближайшее время (Metaratings)
230 минут назад
«В Испании играют пять из десяти лучших футболистов мира». Санчес Флорес включил в список Мбаппе, Педри, Ямаля, Альвареса и Иско, Винисиуса – нет
643 минуты назад
Конте проиграл Аллегри впервые с 2009 года. Было 5 побед и 2 ничьих
546 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» и «Ланс» не забили, «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3156 минут назад
Гуарирапа перешел в «Аль-Шарджу» из «Сочи» на правах аренды до конца сезона
3сегодня, 20:23Фото
Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
2сегодня, 20:21Фото
Игроки «Реала» приземлились в Алматы после семичасового перелета перед матчем с «Кайратом». В аэропорту их встречала толпа болельщиков
10сегодня, 20:20Видео
Зобнин на вопрос о том, что отсутствие Станковича идет на пользу «Спартаку»: «Это ваше ощущение, у нас все единомышленники. Его присутствие ощущается, даже когда его нет»
2сегодня, 19:38