У «Милана» при Аллегри 6 побед с общим счетом 13:1 и поражение от «Кремонезе». Дальше – «Ювентус»

«Милан» при Массимилиано Аллегри не выиграл только один из семи матчей.

«Россонери» сегодня одолели «Наполи » (2:1) в 5-м туре Серии А, доигрывая в меньшинстве. Ранее были побеждены «Лечче» (3:0 и 2:0), «Удинезе» (3:0), «Болонья» (1:0) и «Бари» (2:0), единственное поражение – от «Кремонезе» (1:2). 5 октября «Милан » встретится в чемпионате с «Ювентусом».