Фото
22

Джаред Лето посетил матч «Милан» – «Наполи» и пообщался с Ибрагимовичем

Джаред Лето посетил матч «Милана » и «Наполи».

Команды встречаются на «Сан-Сиро» в 5-м туре Серии А (2:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Матч посетил американский актер и лидер группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето. Перед началом игры он пообщался со Златаном Ибрагимовичем, занимающим должность советника в «Милане».

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Football Italia
