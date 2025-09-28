Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»
Ламин Ямаль показал публике «Трофей Копа».
18-летний вингер «Барселоны» вынес приз лучшему футболисту мира до 21 года на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис» перед игрой с «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).
Испанец стал обладателем этой награды второй год подряд.
В сегодняшней игре Ямаль появился на поле на 58-й минуте и уже на 59-й ассистировал Роберту Левандовскому на победный гол.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80975 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Барселоны»
