Ямаль показал «Трофей Копа» болельщикам «Барсы» перед матчем с «Сосьедадом»

Ламин Ямаль показал публике «Трофей Копа».

18-летний вингер «Барселоны» вынес приз лучшему футболисту мира до 21 года на поле стадиона «Олимпик Льюис Компанис » перед игрой с «Реал Сосьедад » в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

Испанец стал обладателем этой награды второй год подряд.

В сегодняшней игре Ямаль появился на поле на 58-й минуте и уже на 59-й ассистировал Роберту Левандовскому на победный гол.

Фото: twitter.com/fcbarcelona_fra