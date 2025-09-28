22

«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг

«Барселона» набрала больше всего очков в топ-5 лиг, уступая по ходу матча.

Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) в 7-м туре Ла Лиги, проигрывая со счетом 0:1 по ходу игры.

С начала сезона «Барселона» набрала 9 очков, уступая по ходу матчей – больше, чем любая другая команда из топ-5 лиг.

Каталонцы вышли на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Реал» на одно очко. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Севильей».

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80714 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoХанс-Дитер Флик
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Сакич о «Спартаке»: «Нужно в каждом матче выходить с таким настроем, будто это последняя игра. Так и достигаются большие результаты. Дерби будет сложное, ЦСКА сейчас лидирует в таблице»
110 минут назад
Перес – игрокам после 2:5 с «Атлетико»: «Не наш день, они были лучше. Мы «Реал Мадрид», и мы поднимемся»
1213 минут назад
Джаред Лето посетил матч «Милан» – «Наполи» и пообщался с Ибрагимовичем
1024 минуты назадФото
У Пулишича 4+2 в 5 матчах Серии А. Хавбек «Милана» – лучший в лиге по очкам наряду с Пасом
530 минут назад
«Милан» – «Наполи». 2:0 – Пулишич забил и ассистировал Салемакерсу! Онлайн-трансляция
4331 минуту назадLive
Чалов забил «Астерасу» с пенальти в чемпионате Греции. У россиянина 8 голов в 51 матче за ПАОК
432 минуты назад
Шпилевский про 0:3: «Я бы тоже желал иметь скамейку, как у «Спартака», но это звучит как отговорка. Болельщики могут гордиться тем, как «Пари НН» играет сейчас»
1237 минут назад
Мостовой о «Спартаке»: «Что-то тихо. Не пойму, выиграли или нет? Многие же кричали. Сколько очков до первого места? Слушайте Мостового, он всегда говорит правду»
2442 минуты назад
Сакич про 3:0 с «Пари НН»: «Отличный матч «Спартака». Ребята пахали, это был единый коллектив, понимавший, что делать»
1743 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» принимает «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
15048 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Зобнин на вопрос о том, что отсутствие Станковича идет на пользу «Спартаку»: «Это ваше ощущение, у нас все единомышленники. Его присутствие ощущается, даже когда его нет»
112 минут назад
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» и «Гамбург» не забили
2818 минут назад
Губернатор Нижегородской области о Шпилевском и «Пари НН» после 0:3: «Верим в тренера, зачем менять? Последние два матча были хорошие. Сегодня сказался класс «Спартака»
220 минут назад
Милонов рекомендует футболистам почитать Достоевского: «Побольше про ошибочность разгульной жизни. Некоторые играть не научились толком, а уже ездят на «бентлях» – это вызывает омерзение»
925 минут назад
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
1257 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
31сегодня, 18:45Live
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
2сегодня, 18:22Видео
Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
16сегодня, 18:06
Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
1сегодня, 17:58Фэнтези
Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
8сегодня, 17:53