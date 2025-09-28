«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг
«Барселона» набрала больше всего очков в топ-5 лиг, уступая по ходу матча.
Сегодня команда Ханси Флика обыграла «Реал Сосьедад» (2:1) в 7-м туре Ла Лиги, проигрывая со счетом 0:1 по ходу игры.
С начала сезона «Барселона» набрала 9 очков, уступая по ходу матчей – больше, чем любая другая команда из топ-5 лиг.
Каталонцы вышли на первое место в таблице Ла Лиги, опередив «Реал» на одно очко. В следующем туре «Барселона» сыграет с «Севильей».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
