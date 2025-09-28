Флик о Педри: «Особенный игрок, на поле он повсюду. Он дает «Барсе» контроль, вместе с де Йонгом они отлично организуют игру»

Ханс-Дитер Флик выступил с похвалой в адрес Педри.

«Барселона » обыграла «Реал Сосьедад » в 7-м туре Ла Лиги (2:1).

«Педри – особенный. Он отличный игрок. В нем все больше проявляются лидерские качества. Он невероятный футболист, очень важный.

Когда он выходит на поле, он повсюду. Он дает нам контроль над мячом и знает, где именно должен находиться. Он очень хорош. Вместе с Френки [де Йонгом] они отлично организуют игру. Я наслаждаюсь этими моментами», – сказал главный тренер «Барселоны».