Флик о Педри: «Особенный игрок, на поле он повсюду. Он дает «Барсе» контроль, вместе с де Йонгом они отлично организуют игру»
Ханс-Дитер Флик выступил с похвалой в адрес Педри.
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в 7-м туре Ла Лиги (2:1).
«Педри – особенный. Он отличный игрок. В нем все больше проявляются лидерские качества. Он невероятный футболист, очень важный.
Когда он выходит на поле, он повсюду. Он дает нам контроль над мячом и знает, где именно должен находиться. Он очень хорош. Вместе с Френки [де Йонгом] они отлично организуют игру. Я наслаждаюсь этими моментами», – сказал главный тренер «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80986 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости