Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»

Ханс-Дитер Флик считает победу над «Сосьедадом» (2:1) заслуженной.

«Это командная победа. Соперник знал, как играть, и нам пришлось потрудиться, но победа заслуженная. «Сосьедад » оборонялся очень низко, и нам нужно было постепенно подстраивать свою игру.

Здорово, что Ямаль вернулся. Все могут увидеть, насколько он хорош. Вся команда хорошо поработала. С момента окончания прошлой игры у нас на отдых было всего 68 часов, и то, что все футболисты отдают все силы, невероятно.

Это хороший результат, но впереди долгий путь. Надо продолжать выполнять свою работу», – сказал главный тренер «Барселоны».