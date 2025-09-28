Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
Ханс-Дитер Флик считает победу над «Сосьедадом» (2:1) заслуженной.
«Это командная победа. Соперник знал, как играть, и нам пришлось потрудиться, но победа заслуженная. «Сосьедад» оборонялся очень низко, и нам нужно было постепенно подстраивать свою игру.
Здорово, что Ямаль вернулся. Все могут увидеть, насколько он хорош. Вся команда хорошо поработала. С момента окончания прошлой игры у нас на отдых было всего 68 часов, и то, что все футболисты отдают все силы, невероятно.
Это хороший результат, но впереди долгий путь. Надо продолжать выполнять свою работу», – сказал главный тренер «Барселоны».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80968 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
