У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»
«Барселона» продлила серию без поражений на старте сезона до 8 матчей.
Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Сосьедад» (2:1) в 7-м туре Ла Лиги.
В этом сезоне у нее семь побед с общим счетом 22:5, а также одна ничья – с «Райо Вальекано» (1:1).
1 октября «Барселона» примет «ПСЖ».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80416 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
