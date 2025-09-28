У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»

«Барселона» продлила серию без поражений на старте сезона до 8 матчей.

Команда Ханси Флика сегодня обыграла «Сосьедад » (2:1) в 7-м туре Ла Лиги .

В этом сезоне у нее семь побед с общим счетом 22:5, а также одна ничья – с «Райо Вальекано» (1:1).

1 октября «Барселона » примет «ПСЖ».