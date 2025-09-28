У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26

  • Спортс
Ламин Ямаль – второй ассистент в топ-5 лиг Европы за два сезона.

Вингер «Барселоны» отдал голевой пас на победный гол Роберта Левандовского в матче 7-го тура Ла Лиги (2:1). 

Суммарно за весь прошлый сезон и текущий Ямаль отдал 24 результативные передачи за клуб во всех турнирах. Больше среди игроков из топ-5 лиг Европы за этот период сделал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» (26).

У Рафиньи из «Барсы» также 24 ассиста.

