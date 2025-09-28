У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26
Ламин Ямаль – второй ассистент в топ-5 лиг Европы за два сезона.
Вингер «Барселоны» отдал голевой пас на победный гол Роберта Левандовского в матче 7-го тура Ла Лиги (2:1).
Суммарно за весь прошлый сезон и текущий Ямаль отдал 24 результативные передачи за клуб во всех турнирах. Больше среди игроков из топ-5 лиг Европы за этот период сделал только Мохамед Салах из «Ливерпуля» (26).
У Рафиньи из «Барсы» также 24 ассиста.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80411 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости