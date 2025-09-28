У Ямаля 2+3 в 4 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Левандовскому через минуту после выхода на замену в игре с «Сосьедадом»

Ламин Ямаль отметился голевым пасом в игре с «Сосьедадом».

Вингер «Барселоны» вышел на замену на 58-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги и на 59-й отдал результативную передачу Роберту Левандовскому.

Это третий голевой пас 18-летнего футболиста за четыре матча в текущем чемпионате. Также он забил два гола.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь .