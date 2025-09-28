У Ямаля 2+3 в 4 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Левандовскому через минуту после выхода на замену в игре с «Сосьедадом»
Ламин Ямаль отметился голевым пасом в игре с «Сосьедадом».
Вингер «Барселоны» вышел на замену на 58-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги и на 59-й отдал результативную передачу Роберту Левандовскому.
Это третий голевой пас 18-летнего футболиста за четыре матча в текущем чемпионате. Также он забил два гола.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80394 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
