  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Ямаля 2+3 в 4 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Левандовскому через минуту после выхода на замену в игре с «Сосьедадом»
12

У Ямаля 2+3 в 4 матчах Ла Лиги. Вингер «Барсы» ассистировал Левандовскому через минуту после выхода на замену в игре с «Сосьедадом»

Ламин Ямаль отметился голевым пасом в игре с «Сосьедадом».

Вингер «Барселоны» вышел на замену на 58-й минуте матча 7-го тура Ла Лиги и на 59-й отдал результативную передачу Роберту Левандовскому.

Это третий голевой пас 18-летнего футболиста за четыре матча в текущем чемпионате. Также он забил два гола.

Подробно со статистикой Ямаля можно ознакомиться здесь.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?80394 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЛамин Ямаль
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
logoРоберт Левандовски
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» обыграла «Сосьедад» Захаряна, «Бетис» принимает «Осасуну», «Сельта» уступила «Эльче»
1505 минут назадLive
«Барселона» набрала 9 очков в сезоне, уступая по ходу игры – больше всех в топ-5 лиг
812 минут назад
Флик про 2:1 с «Сосьедадом»: «Барселоне» пришлось потрудиться, соперник низко оборонялся, но победа заслуженная. Здорово, что Ямаль вернулся, все могут увидеть, насколько он хорош»
714 минут назад
«Милан» – «Наполи». 1:0 – Салемакерс забил на 3-й минуте! Онлайн-трансляция
1216 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Милан» против «Наполи», «Рома» победила «Верону», «Лечче» и «Болонья» сыграли 2:2
29сегодня, 17:58
У «Барселоны» 7 побед с общим счетом 22:5 и ничья с «Райо» в этом сезоне. Дальше – «ПСЖ»
1325 минут назад
«Спартак» поднялся на 5-е место в таблице РПЛ и отстает от ЦСКА на 3 очка перед дерби. «Локо» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Зенит» – 4-й
4830 минут назад
У Ямаля 24 ассиста с начала прошлого сезона за «Барсу». В топ-5 лиг только у Салаха больше – 26
2232 минуты назад
«Барселона» обогнала «Реал» на 1 очко и лидирует в Ла Лиге после 7 туров
3633 минуты назад
«Барса» одержала волевую победу над «Сосьедадом» – 2:1. Кунде забил с паса Рэшфорда, Ямаль ассистировал Левандовскому
53838 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
У Пулишича 3+2 в 5 матчах Серии А. Больше очков только у Паса
4 минуты назад
«Спартак» в третий раз в истории забил 2+ гола в 7 матчах РПЛ подряд. Дважды – при Станковиче
614 минут назад
Чемпионат Франции. «Ренн» принимает «Ланс», «Лилль» проиграл «Лиону», «Ницца» поделила очки с «Парижем»
3122 минуты назадLive
«Зенит-2» досрочно выиграл группу 2 Второй лиги Б. За четыре тура до конца отрыв увеличился до 16 очков
245 минут назадВидео
Жедсон сделал дубль в матче с «Пари НН». У хавбека «Спартака» не было голевых действий в 4 матчах
16сегодня, 18:06
Официальный Фэнтези АПЛ обновил рекорд: в этом сезоне более 12 млн участников
сегодня, 17:58Фэнтези
Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
8сегодня, 17:53
Ташуев о Глушенкове: «Максим – личность, говорит то, что ощущает. Парень с большим будущим, главное, чтобы ему не мешали»
2сегодня, 17:52
Мостовой о Глушенкове: «Европейские клубы следят, но ситуация не как раньше. Уехал Миранчук, сел в запас, вернулся. Кузяев уехал, сел в запас, вернулся. Там не будут тебя по головке гладить»
7сегодня, 17:46
Чемпионат Германии. «Кельн» проиграл «Штутгарту», «Унион» принимает «Гамбург»
28сегодня, 17:31Live