Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»

Вячеслав Кротов рассказал о плюсах изменения лимита.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах плавного ужесточения лимита на легионеров по схеме «10 иностранцев в заявке, 5 на поле» к сезону-2028/29.

«Из-за ужесточения лимита на легионеров, будут появляться российские футболисты. В следующем сезоне молодые игроки пригодятся клубам РПЛ . Мы узнаем много новых имен», – сказал экс-нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Енисей ».