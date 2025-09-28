Кротов об ужесточении лимита: «Будут появляться российские футболисты. Мы узнаем много новых имен»
Вячеслав Кротов рассказал о плюсах изменения лимита.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил о планах плавного ужесточения лимита на легионеров по схеме «10 иностранцев в заявке, 5 на поле» к сезону-2028/29.
«Из-за ужесточения лимита на легионеров, будут появляться российские футболисты. В следующем сезоне молодые игроки пригодятся клубам РПЛ. Мы узнаем много новых имен», – сказал экс-нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Енисей».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
