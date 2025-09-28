  • Спортс
  • Гильерме о лимите: «Несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс»


Гильерме о лимите: «Несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс»

Гильерме высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.

«По поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ есть разные мнения, но я считаю, что самое главное, чтобы был баланс. На мой взгляд, несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы.

Должен быть баланс между легионерами и россиянами. Главное, чтобы была хорошая конкуренция — не только для русских ребят, но и для иностранцев», – сказал экс-вратарь «Локомотива».

Дегтярев об ужесточении лимита: «Это один из методов развития молодых игроков. Клубы будут задумываться, если плавно снижать число иностранцев на поле»

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoГильерме
logoпремьер-лига Россия
лимит на легионеров
logoЛокомотив
