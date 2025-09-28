Гильерме о лимите: «Несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы. Должен быть баланс»
Гильерме высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров.
«По поводу возможного ужесточения лимита на легионеров в РПЛ есть разные мнения, но я считаю, что самое главное, чтобы был баланс. На мой взгляд, несправедливо, когда в российской команде играют одни иностранцы.
Должен быть баланс между легионерами и россиянами. Главное, чтобы была хорошая конкуренция — не только для русских ребят, но и для иностранцев», – сказал экс-вратарь «Локомотива».
