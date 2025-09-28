Вольтемаде забил 2 гола в 3 матчах за «Ньюкасл» в АПЛ. Форвард куплен за рекордные для «сорок» 85+5 млн евро

Ник Вольтемаде забил второй гол в АПЛ.

Форвард «Ньюкасла » головой замкнул подачу Сандро Тонали на 34-й минуте игры с «Арсеналом » в 6-м туре.

Немецкий футболист, купленный за рекордные для «сорок» 85+5 млн евро, проводит третью игру в чемпионате. Его дебютный гол пришелся на первый матч, против «Вулверхэмптона».

