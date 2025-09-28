  • Спортс
  Вольтемаде забил 2 гола в 3 матчах за «Ньюкасл» в АПЛ. Форвард куплен за рекордные для «сорок» 85+5 млн евро
7

Вольтемаде забил 2 гола в 3 матчах за «Ньюкасл» в АПЛ. Форвард куплен за рекордные для «сорок» 85+5 млн евро

Ник Вольтемаде забил второй гол в АПЛ.

Форвард «Ньюкасла» головой замкнул подачу Сандро Тонали на 34-й минуте игры с «Арсеналом» в 6-м туре.

Немецкий футболист, купленный за рекордные для «сорок» 85+5 млн евро, проводит третью игру в чемпионате. Его дебютный гол пришелся на первый матч, против «Вулверхэмптона».

Подробно со статистикой Вольтемаде можно ознакомиться здесь.

«Ньюкасл» – «Арсенал». 1:0 – Вольтемаде забил, пенальти на Дьокереше отменили. Онлайн-трансляция

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
