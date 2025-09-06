«Ньюкасл» потратил 22,86% годовой выручки на Вольтемаде – самый дорогой трансфер лета в АПЛ. Исак – 6-й с 20,15%, Виртц – 12-й, Шешко – 43-й, Дьокереш не попал в топ-50
Для оценки была взята относительная стоимость футболиста. Показателем, от которого производится расчет, стал доход клуба-покупателя за сезон-2023/24.
Данные о доходах за сезон-2024/25 пока неизвестны.
Топ-10 рейтинга от ESPN выглядит следующим образом:
1. Ник Вольтемаде («Ньюкасл», 85 млн евро) – 22,86% от годового дохода «Ньюкасла».
2. Данго Уаттара («Брентфорд», 42,8 млн) – 22,05%
3. Омари Хатчинсон («Ноттингем Форест», 43,4 млн) – 21,71%
4. Дан Ндойе («Ноттингем Форест», 42 млн) – 21,01%
5. Хабиб Диарра («Сандерленд», 31,5 млн) – 20,32%
6. Александер Исак («Ливерпуль», 144 млн) – 20,15%
7. Бафоде Диаките («Борнмут», 35 млн) – 18,93%
8. Кевин («Фулхэм», 40 млн) – 18,85%
9. Лесли Угочукву («Бернли», 28,7 млн) – 18,65%
10. Тайлер Диблинг («Эвертон», 40,5 млн) – 18,61%
...12. Флориан Виртц («Ливерпуль», 125 млн) – 17,49%
...24. Юго Экитике («Ливерпуль», 95 млн) – 13,29%
...33. Жоао Педро («Челси», 63,7 млн) – 11,68%
...43. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед», 76,5 млн) – 9,93%
...45. Мартин Субименди («Арсенал», 70 млн) – 9,77%
Виктор Дьокереш из «Арсенала» (63,5 млн евро) не попал в топ-50.