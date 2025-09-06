«Ньюкасл» потратил 22,86% годовой выручки на Вольтемаде – самый дорогой трансфер лета в АПЛ. Исак – 6-й с 20,15%, Виртц – 12-й, Шешко – 43-й, Дьокереш не попал в топ-50

Трансфер Ника Вольтемаде стал самым дорогим в АПЛ в 2025-м по версии ESPN.

Для оценки была взята относительная стоимость футболиста. Показателем, от которого производится расчет, стал доход клуба-покупателя за сезон-2023/24.

Данные о доходах за сезон-2024/25 пока неизвестны.

Топ-10 рейтинга от ESPN выглядит следующим образом:

1. Ник Вольтемаде («Ньюкасл », 85 млн евро) – 22,86% от годового дохода «Ньюкасла».

2. Данго Уаттара («Брентфорд », 42,8 млн) – 22,05%

3. Омари Хатчинсон («Ноттингем Форест », 43,4 млн) – 21,71%

4. Дан Ндойе («Ноттингем Форест», 42 млн) – 21,01%

5. Хабиб Диарра («Сандерленд », 31,5 млн) – 20,32%

6. Александер Исак («Ливерпуль», 144 млн) – 20,15%

7. Бафоде Диаките («Борнмут », 35 млн) – 18,93%

8. Кевин («Фулхэм », 40 млн) – 18,85%

9. Лесли Угочукву («Бернли », 28,7 млн) – 18,65%

10. Тайлер Диблинг («Эвертон », 40,5 млн) – 18,61%

...12. Флориан Виртц («Ливерпуль », 125 млн) – 17,49%

...24. Юго Экитике («Ливерпуль», 95 млн) – 13,29%

...33. Жоао Педро («Челси », 63,7 млн) – 11,68%

...43. Беньямин Шешко («Манчестер Юнайтед », 76,5 млн) – 9,93%

...45. Мартин Субименди («Арсенал », 70 млн) – 9,77%

Виктор Дьокереш из «Арсенала» (63,5 млн евро) не попал в топ-50.