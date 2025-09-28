  • Спортс
  Клопп об МЛС: «Лига будет только расти, и через пять лет мы будем говорить о ней совсем иначе. Хорошие игроки, много талантов, высокий уровень интенсивности»
Клопп об МЛС: «Лига будет только расти, и через пять лет мы будем говорить о ней совсем иначе. Хорошие игроки, много талантов, высокий уровень интенсивности»

Юрген Клопп оценил перспективы развития МЛС.

Бывший главный тренер «Ливерпуля», сейчас работающий в системе Red Bull, посетил тренировку «Нью-Йорк Ред Буллс» перед дерби с «Нью-Йорк Сити».

«Я на 100% уверен, что через пять лет мы будем говорить совершенно иначе. Я абсолютно уверен, что лига будет расти и расти.

Дети подрастают, начинают играть в футбол раньше, тренируются, становятся лучше. Очевидно, улучшаются и условия для игр и тренировок. Везде.

Я могу сказать, что качество действительно очень высокое. Хорошие игроки, много талантов, высокий уровень интенсивности – все то, что хочется видеть, когда смотришь игру на стадионе или по телевизору. Думаю, [МЛС] заняла свое место, и теперь нужно работать с этим», – сказал Клопп

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ESPN
