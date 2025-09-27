Месси – Бускетсу: «Наслаждаться твоим футболом было роскошью. Вместе почти с самого начала и до конца»
Лионель Месси обратился к завершающему карьеру Серджи Бускетсу.
Ранее экс-полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, выступающий за «Интер Майами», объявил о завершении карьеры после сезона МЛС.
«Вместе почти с самого начала и до конца... Наслаждаться твоим футболом было роскошью, Буси. И осталось еще немного!» – написал форвард «Интер Майами» Месси.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Серджи Бускетса
