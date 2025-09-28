  • Спортс
Сон Хын Мин сделал дубль против «Сент-Луиса», забив в 4-м матче подряд. У вингера «Лос-Анджелеса» 8+2 в 8 играх МЛС

Сон Хын Мин сделал дубль в матче с «Сент-Луис Сити» (3:0).

Вингер «Лос-Анджелеса» продлил голевую серию в МЛС до 4 игр (7 мячей на отрезке).

Всего в 8 матчах дебютного сезона за калифорнийский клуб на счету 33-летнего южнокорейца 8 голов и 2 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
