Сон Хын Мин сделал дубль против «Сент-Луиса», забив в 4-м матче подряд. У вингера «Лос-Анджелеса» 8+2 в 8 играх МЛС
Сон Хын Мин сделал дубль в матче с «Сент-Луис Сити» (3:0).
Вингер «Лос-Анджелеса» продлил голевую серию в МЛС до 4 игр (7 мячей на отрезке).
Всего в 8 матчах дебютного сезона за калифорнийский клуб на счету 33-летнего южнокорейца 8 голов и 2 ассиста.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?76322 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
