Сон Хын Мин сделал дубль против «Сент-Луиса», забив в 4-м матче подряд. У вингера «Лос-Анджелеса» 8+2 в 8 играх МЛС

Сон Хын Мин сделал дубль в матче с «Сент-Луис Сити» (3:0).

Вингер «Лос-Анджелеса » продлил голевую серию в МЛС до 4 игр (7 мячей на отрезке).

Всего в 8 матчах дебютного сезона за калифорнийский клуб на счету 33-летнего южнокорейца 8 голов и 2 ассиста.