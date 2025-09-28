  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Шапи получил прямую красную в матче с «Гэлакси». У вингера «Канзас Сити» 2+3 в 32 играх МЛС
2

Шапи получил прямую красную в матче с «Гэлакси». У вингера «Канзас Сити» 2+3 в 32 играх МЛС

Магомед-Шапи Сулейманов был удален в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:4).

Вингер «Канзас Сити» получил прямую красную карточку на 83-й минуте, выйдя на замену на 70-й.

В 32 играх дебютного сезона в МЛС на счету россиянина 2 гола, 3 ассиста и 2 желтые карточки.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?75935 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
logoКанзас-Сити
logoЛос-Анджелес Гэлакси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Гэлакси»
1929 минут назад
МЛС. Дубль и ассист Месси принесли победу «Интер Майами» над «Ди Си Юнайтед», «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Сан-Диего», «Канзас-Сити» Шапи уступил «Ванкуверу»
3421 сентября, 02:40
МЛС. «Интер Майами» Месси проиграл крупно в гостях «Шарлотт», «Атланта» Миранчука уступила «Коламбус Крю», «Канзас-Сити» Шапи – «Реал Солт Лейк»
3814 сентября, 03:33
Главные новости
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграл 1:1 с «Торонто», «Атланта» Миранчука уступила «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи разгромлен «Гэлакси»
1929 минут назад
«Атлетико» переехал «Реал», покер Глушенкова, поражения «МЮ», «Ливерпуля» и «Челси», российских паралимпийцев восстановили и другие новости
10сегодня, 04:00
Только что Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а теперь возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
сегодня, 03:50Телеграм
Дембеле показал «Золотой мяч» болельщикам «ПСЖ» после матча с «Осером»
3сегодня, 03:22Фото
Тедеев допустил отставку из «Акрона» после 8 игр без побед: «Если проблема в тренере, он возьмет ответственность на себя. Я готов к любому повороту событий»
8сегодня, 02:59
«Аль-Иттихад» Бензема уволил Блана после поражения от «Аль-Насра» Роналду
17сегодня, 01:16
Грилиш о вечеринках: «Я хочу наслаждаться жизнью, но, конечно, всему свое время и место. Иногда я выбирал неподходящие моменты»
20вчера, 21:57
Холанд стал лучшим норвежским бомбардиром в истории АПЛ. Эрлинг забил 93 гола в 103 матчах, Сульшер – 91 в 235
19вчера, 21:56
Соболев о голе «Оренбургу» после замены: «Одна минута – одно касание – один гол😂😂»
33вчера, 21:52
«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
31вчера, 21:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» Махачкала – «Сочи». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
6 минут назад
ЦСКА – «Балтика». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
143 минуты назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
453 минуты назад
Хавбек «Ростова» Миронов про 0:0 с «Краснодаром»: «Кордоба ничего практически не сделал. Это говорит о качестве наших защитников»
3сегодня, 03:54
Алип о 3-м месте «Зенита»: «Набираем ход, потеряли много очков в предыдущих матчах. Надо подниматься выше и выше»
1сегодня, 03:37
Альба про 0:0 с «Краснодаром»: «У «Ростова» были неплохие моменты. Иногда залетает, иногда — нет. Главное – сыграли хорошо»
3сегодня, 02:44
Слишкович о разгроме от «Зенита»: «Когда проигрываешь 2:5, не можешь что‑то сказать. Большинство голов — ошибки «Оренбурга»
3сегодня, 02:32
«Кристал Пэлас» не проигрывает 18 матчей, повторив свой рекорд. «Орлы» прервали победную серию «Ливерпуля» из 7 игр
3сегодня, 02:18
Рахимов о 0:1 с «Локо»: «Ничейная игра, но одна ошибка «Рубина» предопределила исход»
2сегодня, 02:00
Тедеев о 0:3 с «Ахматом»: «Акрон» проиграл много единоборств, пропустил легкие мячи. Второй гол нас прибил»
2сегодня, 01:45