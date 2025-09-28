Шапи получил прямую красную в матче с «Гэлакси». У вингера «Канзас Сити» 2+3 в 32 играх МЛС
Магомед-Шапи Сулейманов был удален в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:4).
Вингер «Канзас Сити» получил прямую красную карточку на 83-й минуте, выйдя на замену на 70-й.
В 32 играх дебютного сезона в МЛС на счету россиянина 2 гола, 3 ассиста и 2 желтые карточки.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
