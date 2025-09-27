МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Гэлакси»
В МЛС пройдут очередные матчи.
В субботу «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Торонто».
В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Лос-Анджелес Гэлакси».
МЛС
Регулярный чемпионат
Не начался
27 сентября 23:30, Gillette Stadium
Не начался
28 сентября 02:30, Stubhub Center
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто победит в мадридском дерби?3565 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости