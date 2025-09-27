  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Гэлакси»
0

МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Гэлакси»

В МЛС пройдут очередные матчи.

В субботу «Интер Майами» Лионеля Месси сыграет в гостях с «Торонто».

В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука встретится на выезде с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Лос-Анджелес Гэлакси».

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
27 сентября 20:30, БМО Филд
Торонто
Не начался
Интер Майами
МЛС. Регулярный чемпионат
27 сентября 23:30, Gillette Stadium
Нью-Инглэнд Революшн
Не начался
Атланта Юнайтед
МЛС. Регулярный чемпионат
28 сентября 02:30, Stubhub Center
Лос-Анджелес Гэлакси
Не начался
Спортинг Канзас Сити

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Кто победит в мадридском дерби?3565 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoЛос-Анджелес Гэлакси
logoИнтер Майами
logoФК Торонто
logoАтланта Юнайтед
logoМагомед-Шапи Сулейманов
logoМЛС
logoНью-Инглэнд Революшн
logoКанзас-Сити
logoАлексей Миранчук
logoЛионель Месси
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Ростова», «Зенит» против «Оренбурга», «Локомотив» сыграет с «Рубином»
2117 минут назад
Победы «Динамо» и «Баварии», голы Роналду и Кейна, сотрудник «Матч ТВ» обвинен в финансировании терроризма и другие новости
10сегодня, 06:15
Талалаев перед ЦСКА: «Теперь большие команды изучают игру «Балтики» и подстраиваются. У нас есть выбор. Главное, чтобы Акела не промахнулся»
15сегодня, 06:08
Только что Роналдиньо вручал «Золотой мяч», а теперь возглавил новую лигу в «Невидимке». Сможете угадать 30 легенд?
сегодня, 06:00Телеграм
Футболистка «Арсенала» Келли: «Я играла в командах, где был «клуб толстушек». Они сильно теряли в весе и становились очень несчастными и зацикленными»
16сегодня, 05:39
Чемпионат Испании. «Реал» против «Атлетико», «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна в воскресенье
11сегодня, 05:29
Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Аталанту», «Интер» в гостях у «Кальяри», «Милан» сыграет с «Наполи» в воскресенье
3сегодня, 04:35
Журова о безопасности на ЧМ-2026: «Трамп может взять пример с ЧМ-2018 – в России во всех регионах единовластие, все строго и спокойно»
14сегодня, 04:18
Аморим исправляется: обыграл «Челси», дальше «Брентфорд»? Возьмете победу «МЮ» в Предикторе?
сегодня, 03:50Телеграм
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
7сегодня, 03:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Манчестер Сити» – «Бернли». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
111 минут назад
«Атлетик» внес Лапорта в заявку на ЛЧ вместо травмированного Прадоса
21 минуту назад
«Ростов» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
237 минут назад
Синама-Понголь о борще: «Нигде в мире не встречал ничего подобного! Только в России»
9сегодня, 06:35
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
4сегодня, 06:21
Чемпионат Германии. «Байер» в гостях у «Санкт-Паули», «Дортмунд» против «Майнца»
12сегодня, 05:58
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
1сегодня, 05:51
«Санкт-Паули» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
сегодня, 05:11
Кротов о чемпионстве «Спартака»: «Шансы всегда есть. Люди бросают все силы, в том числе финансовые. Как они их используют — другой вопрос»
2сегодня, 04:59
«Локомотив» – «Рубин». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
3сегодня, 04:45