МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука против «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Шапи сыграет с «Гэлакси»

В МЛС пройдут очередные матчи.

В субботу «Интер Майами » Лионеля Месси сыграет в гостях с «Торонто ».

В ночь на воскресенье «Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука встретится на выезде с «Нью-Инглэнд Революшн», «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова – с «Лос-Анджелес Гэлакси».

МЛС

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС