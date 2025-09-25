Новый контракт «Арсенала» с Салиба будет рассчитан до 2030 года. Условия согласованы

Вильям Салиба заключит с «Арсеналом» пятилетний контракт.

Сегодня стало известно , что стороны согласовали новый договор. Sky Sports дополняет: контракт будет рассчитан на пять лет, до 2030 года.

Салиба играет за «канониров» с сезона-2022/23. В текущем чемпионате Англии на его счету 4 матча. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .