«Реалу» интересен Салиба. «Арсенал» делает все для сохранения защитника, переговоры о новом контракте идут успешно
«Арсенал» работает над продлением контрактов с Вильямом Салиба и Букайо Сака.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры идут успешно, главный тренер Микель Артета уверен, что стороны обо всем договорятся.
«Арсенал» недавно улучшил предложение Салиба и делает все, чтобы сохранить защитника и убедить его, что он важная часть большого проекта.
При этом в подписании француза заинтересован «Реал». Мадридцы будут внимательно следить за ситуацией с контрактом Салиба.
«Бавария» против «Челси». Кто победит?389 голосов
Бавария
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал журналиста Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости