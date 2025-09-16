«Реалу» интересен Салиба. «Арсенал» делает все для сохранения защитника, переговоры о новом контракте идут успешно

«Арсенал» работает над продлением контрактов с Вильямом Салиба и Букайо Сака.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что переговоры идут успешно, главный тренер Микель Артета уверен, что стороны обо всем договорятся.

«Арсенал » недавно улучшил предложение Салиба и делает все, чтобы сохранить защитника и убедить его, что он важная часть большого проекта.

При этом в подписании француза заинтересован «Реал ». Мадридцы будут внимательно следить за ситуацией с контрактом Салиба.