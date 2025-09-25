Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)
Вильям Салиба и «Арсенал» согласовали новый контракт.
Ожидается, что центральный защитник подпишет долгосрочное соглашение в ближайшие дни, сообщает The Athletic.
Действующий договор француза рассчитан до 30 июня 2027 года.
В этом году футболистом интересовался «Реал», но сам Салиба заявлял, что хочет остаться в лондонском клубе.
Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64587 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости