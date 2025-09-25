Салиба согласовал новый контракт с «Арсеналом». Защитник подпишет соглашение в ближайшие дни (The Athletic)

Вильям Салиба и «Арсенал» согласовали новый контракт.

Ожидается, что центральный защитник подпишет долгосрочное соглашение в ближайшие дни, сообщает The Athletic.

Действующий договор француза рассчитан до 30 июня 2027 года.

В этом году футболистом интересовался «Реал », но сам Салиба заявлял, что хочет остаться в лондонском клубе.

Со статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .