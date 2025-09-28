ЦСКА впервые с чемпионского сезона-2015/16 лидирует в РПЛ после 10 туров
ЦСКА впервые в 2020-х набрал 21 очко после 10 туров Мир РПЛ.
Сегодня команда Фабио Челестини одолела «Балтику» – 1:0.
В последний раз у армейцев был 21 балл или больше после 10 игр в 2019 году, а в последний раз они лидировали после такого количества туров в чемпионском сезоне-2015/16.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
