ЦСКА впервые с чемпионского сезона-2015/16 лидирует в РПЛ после 10 туров

ЦСКА впервые в 2020-х набрал 21 очко после 10 туров Мир РПЛ.

Сегодня команда Фабио Челестини одолела «Балтику» – 1:0.

В последний раз у армейцев был 21 балл или больше после 10 игр в 2019 году, а в последний раз они лидировали после такого количества туров в чемпионском сезоне-2015/16.