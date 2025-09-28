Фабио Челестини: «Игроки ЦСКА заслуживают идти первыми в таблице, они работают в фантастическом ключе. С «Балтикой» мы 20 раз ударили по воротам, реализация подвела»

Фабио Челестини считает, что ЦСКА заслуживает идти на 1-м месте в таблице Мир РПЛ.

В воскресенье ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0) и возглавил турнирную таблицу .

– Вы довольны той селекцией, которую провел ЦСКА?

– Я тренер, тренирую команду, которую дает мне клуб. Футболисты работают в фантастическом ключе. Они заслуживают идти первыми в турнирной таблице.

– Какие сложности у вас были сегодня против «Балтики»?

– Мы 20 раз ударили по воротам. Когда соперник играет по схеме 5-4-1, играет организованно, дисциплинированно, создать 15 голевых моментов против них невозможно. У нас были моменты, но реализация немного подвела. 5-6 стопроцентных моментов у нас было. Если и была команда, которая достойна была победить, так это мы, – сказал тренер ЦСКА.