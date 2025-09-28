  • Спортс
Филин об 0:1 с ЦСКА: «Я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику»

Александр Филин подвел итоги матча с ЦСКА (0:1).

Защитник армейцев Игорь Дивеев забил победный мяч на последней минуте добавленного времени, замкнув подачу с углового.

– Настроение не из лучших – пропустили в концовке. Какие мысли сейчас в голове?

– Злые очень, я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику, в том числе на стандартах, поддавливать. Все это нужно отодвигать от своих ворот и реализовывать свои моменты.

– Чего не хватило в финальном эпизоде?

– Надо пересмотреть, но нас же было меньше. Банально не хватило концентрации. ЦСКА – хорошая команда, но мы должны быть лучше всех.

– Получились два разных тайма. Почему?

– Не разных. Мы перестраивались, у нас были свои моменты. Мы отталкиваемся только от своей игры. Мы сильная команда, показываем это и будем дальше показывать, – сказал защитник «Балтики».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
