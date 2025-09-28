Филин об 0:1 с ЦСКА: «Я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику»
Защитник армейцев Игорь Дивеев забил победный мяч на последней минуте добавленного времени, замкнув подачу с углового.
– Настроение не из лучших – пропустили в концовке. Какие мысли сейчас в голове?
– Злые очень, я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику, в том числе на стандартах, поддавливать. Все это нужно отодвигать от своих ворот и реализовывать свои моменты.
– Чего не хватило в финальном эпизоде?
– Надо пересмотреть, но нас же было меньше. Банально не хватило концентрации. ЦСКА – хорошая команда, но мы должны быть лучше всех.
– Получились два разных тайма. Почему?
– Не разных. Мы перестраивались, у нас были свои моменты. Мы отталкиваемся только от своей игры. Мы сильная команда, показываем это и будем дальше показывать, – сказал защитник «Балтики».