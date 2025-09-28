У Кисляка 3+4 в 10 матчах РПЛ за ЦСКА. Хавбек сделал ассист на гол Дивеева «Балтике»

Матвей Кисляк совершил 7 результативных действий в этом сезоне Мир РПЛ.

ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0) в 10-м туре чемпионата России. Кисляк сделал ассист на гол Игоря Дивеева на 95-й минуте игры.

Всего на счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 10 матчах.

С полной статистикой Матвея можно ознакомиться здесь .