13

У Кисляка 3+4 в 10 матчах РПЛ за ЦСКА. Хавбек сделал ассист на гол Дивеева «Балтике»

Матвей Кисляк совершил 7 результативных действий в этом сезоне Мир РПЛ.

ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0) в 10-м туре чемпионата России. Кисляк сделал ассист на гол Игоря Дивеева на 95-й минуте игры.

Всего на счету 20-летнего полузащитника 3 гола и 4 результативные передачи в 10 матчах.

С полной статистикой Матвея можно ознакомиться здесь.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?78510 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМатвей Кисляк
logoИгорь Дивеев
logoБалтика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» в гостях у «Динамо» Махачкала
195128 минут назадLive
Гол Дивеева на 95-й принес ЦСКА победу над «Балтикой» – 1:0! Андраде удалили на 83-й
30057 минут назад
Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»
2025 сентября, 08:25
Главные новости
Талалаев после 0:1 с ЦСКА: «Поздравляю соперника, они в чемпионской гонке. Но чего‑то запредельного по качеству я не увидел – из 7 игр без удаления и пенальти они не выиграли ни одну»
3313 минут назад
Филин об 0:1 с ЦСКА: «Я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику»
1319 минут назад
Чемпионат России. ЦСКА на 95-й вырвал победу над «Балтикой», «Спартак» сыграет с «Пари НН», «Сочи» в гостях у «Динамо» Махачкала
195128 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Сосьедадом» Захаряна, «Бетис» примет «Осасуну», «Сельта» против «Эльче»
10829 минут назадLive
ЦСКА вышел на 1-е место в РПЛ. Армейцы на очко опережают «Локо» и «Краснодар»
6248 минут назад
«Балтика» впервые проиграла в РПЛ – ЦСКА после удаления Андраде на 83-й. У команды Талалаева было 4 победы и 5 ничьих
7055 минут назад
Гол Дивеева на 95-й принес ЦСКА победу над «Балтикой» – 1:0! Андраде удалили на 83-й
30057 минут назад
Актуальные вакансии и главные новости из жизни Спортса’’ – все в одном месте. Заходите в наш карьерный блог!
58 минут назадВакансия
Хави может возглавить «Аль-Иттихад» вместо уволенного Блана (Маттео Моретто)
12сегодня, 13:15
Президент «Интера» Маротта: «Политики понимают, что Милану нужен новый стадион, надеюсь. За последние 10 лет было построено 53 новых стадиона, а в Италии – только 2»
12сегодня, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Ван Дейк об 1:2 с «Пэлас»: «Ливерпуль» разочарован своей игрой. Если бы мы сыграли вничью, это было бы лишнее очко – к перерыву они могли вести в 3-4 мяча. Нам надо прибавить»
13 минуты назад
«Ньюкасл» – «Арсенал». Вольтемаде, Дьокереш, Гордон, Эзе и Троссард в старте. Онлайн-трансляция начнется в 18:30
143 минуты назад
Аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» про футбол получит 3-й сезон
13 минут назадКино
Дивеев про 1:0 с «Балтикой»: «С ними непросто – могут попортить таблицу всем лидерам. Первые 15 минут ЦСКА играл в их футбол, но потом начал больше контролировать мяч»
221 минуту назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Шинника», «Факел» примет «Чайку», «Урал» сыграет со СКА в понедельник
1626 минут назадLive
«Динамо» Махачкала – «Сочи». Агаларов и Зиньковский играют. Онлайн-трансляция
127 минут назадLive
Колыванов о «Зените»: «Глушенков затмил всех бразильцев. Видно, что Максим с правильным менталитетом, отрабатывает, забивает и играет на партнеров»
330 минут назад
Сильва о Гвардиоле: «Я хотел бы видеть его тренером сборной Испании. Он мог бы привнести стиль с хорошим контролем мяча и постоянным настроем на победу»
532 минуты назад
«Всегда пожалуйста». Холанд – о своих 48 очках за матч в официальном Фэнтези АПЛ
141 минуту назадФэнтези
Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Фрайбурга», «Кельн» принимает «Штутгарт»
2855 минут назадLive