11

Матвей Кисляк: «У ЦСКА одна цель в каждом сезоне – чемпионство, весна покажет, в гонке мы или нет. Хотим брать три очка в каждой игре»

Матвей Кисляк оценил шансы ЦСКА на чемпионство в этом сезоне.

После 9 туров армейцы идут вторыми в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков – на одно меньше, чем у «Краснодара».

«В каждой игре мы хотим брать три очка, от каждого матча хотим самого большего.

В гонке мы или нет – покажет весна, там будем смотреть в таблицу. Пока рановато, думаю. Впереди еще много игр. Но могу сказать, что в каждом сезоне для ЦСКА одна цель – чемпионство», – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoМатвей Кисляк
logoпремьер-лига Россия
Главные новости
