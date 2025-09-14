Галактионов о Баринове и ЦСКА: «Дима не должен был уходить. «Локо» рассчитывает на него, идут переговоры по продлению контракта. Он настоящий капитан и лидер команды»

Михаил Галактионов подтвердил, что «Локомотив» хочет сохранить Дмитрия Баринова.

Ранее сообщалось , что железнодорожники не продали хавбека в ЦСКА за 3 млн евро, желая получить 4 млн и бонусы, а армейцы рассчитывали купить хавбека за 3 млн. Позже стало известно, что футболист не настроен покидать клуб, переговоры о продлении контракта продолжаются.

– Для тренера важно, что лидер и капитан команды остался в клубе как минимум до зимы?

– Он и не должен был уходить. Идет переговорный процесс по продлению контракта, а информацию интерпретируют по‑разному.

Насколько мне известно, в последний день трансферного окна было предложение от другого московского клуба, но «Локомотив» сразу обозначил свою позицию, в том числе и игроку. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных подтвердил, что клуб рассчитывает на нашего капитана в долгосрочной перспективе.

– В тренировочном процессе на Баринове сказывалась шумиха в прессе?

– Нет. Дима настоящий капитан и лидер нашей команды, наоборот, вся энергетика на этой неделе шла в плюс, чтобы качественно подготовиться к игре с «Ахматом », – сказал главный тренер «Локомотива ».

Железнодорожники сыграли вничью с командой из Грозного (1:1) в 8-м туре Мир РПЛ .