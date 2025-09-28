10

МОК в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев

«Перспективы есть. [Главу МОК] Кирсти Ковентри избрали только в марте, в июне я провел встречу. Решение в сентябре не выносилось на голосование, но вопрос наш обсуждался. Он будет вынесен на ближайшем исполкоме. Все идет по плану, мы подготовили еще ряд исков. Недавнее решение по паралимпийцам говорит о том, что процесс идет», – сказал Дегтярев, который также возглавляет ОКР.

В октябре 2023-го МОК отстранил ОКР в связи с тем, что в состав организации были включены олимпийские советы новых территорий России. В марте 2025-го Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoКирсти Ковентри
logoМихаил Дегтярев
Министерство спорта России
logoМОК
ОКР
