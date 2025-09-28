Дегтярев о победах Гуменника и Петросян на олимпийском отборе: «Мы отвоевали право участвовать в Играх. Будем желать им только золота»
Михаил Дегтярев пожелал российским фигуристам взять золото на Олимпиаде-2026.
19-21 сентября в Пекине проходил олимпийский отборочный турнир, где победили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. Они отобрались на Игры-2026 в нейтральном статусе.
«Такие же эмоции от их побед. Гордость, радость и удовлетворение. Мы отвоевали право участвовать в Олимпийских играх. Сейчас они пройдут подготовительный период и будем желать только золота», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев.
Зимние Игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Трое наших отобрались на Олимпиаду-2026. У кого еще есть шансы?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости