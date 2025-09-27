Усман Дембеле: «Лучший игрок в мире» – громкое выражение, оно ничего не значит. Сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Но уже в следующем ты лучший»

Усман Дембеле ответил на вопрос о звании лучшего футболиста в мире.

Нападающий «ПСЖ » выиграл «Золотой мяч» по итогам прошедшего сезона.

– В 2017 году вы сказали: «Не скажу, что я лучший футболист в мире». Можете ли вы сказать это сейчас?

– «Лучший игрок в мире» – это громкое выражение. Для меня оно ничего не значит. Оно может меняться каждые выходные.

Если ты сыграл плохо в одном матче – скажут, что ты отстой. Уже в следующем матче – ты лучший в мире.

Каждые две недели все может меняться. Потом, проведя отличный сезон, лучший сезон в жизни, ты получаешь награду – лучшего футболиста сезона.

– Лучший футболист сезона в мире.

– Да, именно так, – сказал Усман Дембеле .