  Жерзино Ньямси: «Дембеле с юности производил сильное впечатление. Усман перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. И он умеет показать свой талант под давлением»
6

Жерзино Ньямси: «Дембеле с юности производил сильное впечатление. Усман перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. И он умеет показать свой талант под давлением»

Жерзино Ньямси поделился мнением о получившем «Золотой мяч» Усмане Дембеле.

«Я не удивлен, я знал его еще в юности, он был очень талантливым, уже тогда производил сильное впечатление. С самого начала было видно, что у него огромный талант. Я искренне рад за него, у него такая сила характера, которая помогла ему дойти до этого уровня и преодолеть некоторые трудные этапы. Мне правда хочется его поздравить.

Мы познакомились в 13-14 лет, у него всегда был этот дух соперничества, это желание побеждать, а также настоящая способность менять ход матчей. Уметь показать свой талант под давлением давлением – это тоже его сильная сторона.

У нас много общих воспоминаний из юности, он перевернул кучу матчей, унизил немало защитников. Помню один турнир в Монако, кажется, U16, тогда он показал впечатляющий футбол против больших команд.

Я много ходил с ним, мы проводили вместе уйму времени, он очень хороший человек, естественный, простой, но при этом знает, чего хочет, он очень умный. На поле это видно по его перемещениям, манере игры и способности предугадывать события.

Его способность оказывать решающее влияние – вот что перевело его на другой уровень. В футболе все очень зациклены на статистике. К таланту он добавил в свой арсенал способность забивать почти в каждом матче – это выводит его в число лучших из лучших.

Усман – настоящий боец, хотя иногда этого не показывает. Без этого соревновательного духа он, возможно, не стоял бы так высоко, он всегда хочет побеждать», – сказал защитник «Локомотива», знакомый с Дембеле со времен игры за «Ренн».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Ренна»
