  Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»
Слот о 2-м голе «Пэлас»: «Ливерпуль» может винить только себя за то, как мы защищались. Один из наших игроков решил выбежать, хотя на контратаку не было времени»

Арне Слот раскритиковал защитников «Ливерпуля» за второй гол «Кристал Пэлас».

«Красные» проиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 1:2. Команда Слота пропустила 2-й мяч на 97-й минуте.

В этом эпизоде Милош Керкез не смог как следует вывести мяч из штрафной, а Джереми Фримпонг стремился побежать в контратаку, когда мяч не был выбит.

«Мы можем винить только себя за то, как мы защищались.

Один из наших игроков решил выбежать, потому что хотел сыграть в контратаку, которая была бесполезна. Времени не было, речь шла только об обороне.

Возможно, мы были слишком настроены на атаку – или это был один из наших игроков», – заявил главный тренер «Ливерпуля».

Слот об 1:2 от «Кристал Пэлас»: «Очень сложный 1-й тайм, нам повезло, что счет был всего 0:1. «Ливерпуль» извлекает уроки из всех матчей и может извлечь еще больше из такой игры»

