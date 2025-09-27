Слот об 1:2 от «Кристал Пэлас»: «Очень сложный 1-й тайм, нам повезло, что счет был всего 0:1. «Ливерпуль» извлекает уроки из всех матчей и может извлечь еще больше из такой игры»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о поражении от «Кристал Пэлас».

«Красные» проиграли матч 6-го тура АПЛ со счетом 1:2.

«Очень сложный первый тайм. Они действительно хорошо сыграли и заслужили забить, нам повезло, что счет был всего 0:1. Во втором тайме все было наоборот. Прошло некоторое время, прежде чем мы забили, и мы сделали это за несколько минут до конца матча. Но второй гол со стандарта принес им победу.

Если мы хотим конкурировать, нам нужны очень положительные показатели по работе на стандартных положениях, особенно в этой лиге. В прошлом сезоне это было одной из наших самых сильных сторон, а сейчас мы пропустили два мяча в матче с «Ньюкаслом» и два – здесь. Но в этом чемпионате стандарты играют все более важную роль.

О «Кристал Пэлас»

«Их стиль игры очень подходит их игрокам, у них низкий блок, быстрые игроки и крупный игрок Матета . В первом тайме у нас было много проблем. В оставшееся время мы владели мячом, но нам было трудно преодолеть этот низкий блок.

О последнем голе

«Когда ты пропускаешь в дополнительное время, это всегда неидеальная ситуация. Но была замена, так что добавить полминуты было справедливо. Я должен проверить, когда именно они забили, но мы должны лучше защищаться после вбрасывания.

Мы извлекаем уроки из всех матчей, которые мы проводим, и можем извлечь еще больше из такой игры, как эта», – сказал Слот .