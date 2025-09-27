«Ливерпуль» проиграл «Кристал Пэлас» 3 из 5 последних матчей. У «красных» лишь одна победа

«Ливерпуль» неудачно играет с «Кристал Пэлас» в последние годы.

Сегодня команда Арне Слота потерпела поражение со счетом 1:2 в 6-м туре АПЛ . Также в этом сезоне «орлы» обыграли действующих чемпионов Англии по пенальти в матче за Суперкубок.

В пяти последних играх против «Кристал Пэлас » у «Ливерпуля » три поражения, одна ничья и одна победа.