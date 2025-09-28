  • Спортс
  • «Кристал Пэлас» не проигрывает 18 матчей, повторив свой рекорд. «Орлы» прервали победную серию «Ливерпуля» из 7 игр
«Кристал Пэлас» не проигрывает 18 матчей, повторив свой рекорд. «Орлы» прервали победную серию «Ливерпуля» из 7 игр

«Кристал Пэлас» повторил свою рекордную 18-матчевую беспроигрышную серию.

В субботу «орлы» одолели в АПЛ «Ливерпуль» (2:1), впервые в истории не уступив в стартовых 6 турах. Они прервали 7-матчевую победную серию «красных». Сейчас «Пэлас» идет вторым в таблице.

Кроме того, у лондонцев впервые 12 матчей подряд без поражений в Премьер-лиге. Серия длится с прошлого сезона.

