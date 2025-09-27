Черчесов о дубле вышедшего на замену Мансильи: «Мы вчера с ним полчаса разговаривали. Результат вы увидели на поле»
Станислав Черчесов подвел итоги матча с «Акроном» (0:3).
Брайан Мансилья вышел на замену на 65‑й минуте и сделал дубль.
– Мы готовились к непростому матчу. «Акрон» играет в хороший футбол, и мы понимали, чего ждать. Что ждали, то и получили. Мы же изучаем соперника. Какие‑то вещи подсказываем. В плане борьбы, самоотдачи, дисциплины вопросов не было.
– Вышедший на замену Мансилья сделал дубль.
– Мы же видим, как они работают. Мы вчера с ним, наверное, полчаса разговаривали. Результат вы сегодня увидели на поле, – сказал тренер «Ахмата».
