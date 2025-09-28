  • Спортс
  Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»
Томашевски о «Барсе»: «Контракт Флика не продлят, надеюсь. Он должен был выиграть ЛЧ с таким составом, а они уступили «Интеру». Счет 0:5 в финале с «ПСЖ» все показал»

Ян Томашевски надеется, что «Барселона» не продлит контракт с Ханси Фликом.

Экс-вратарь сборной Польши считает, что команда способна добиваться лучших результатов.

«Тем более, что у «Барселоны» был состав на клубный чемпионат мира в Америке, в котором они даже не участвовали. У них точно есть состав на Лигу чемпионов, самый важный трофей.

К сожалению, тренерский штаб будет работать до конца, и я надеюсь, что их контракт не продлят, потому что «мистер немец» руководит не очень хорошо.

С такой футбольной «пушкой» он должен был выиграть все в Лиге чемпионов, а они уступили «Интеру». Это хорошая команда, но последовавший финал против «ПСЖ» со счетом 0:5 все показал», – заявил Томашевски.

Действующий контракт Флика с каталонцами рассчитан до конца сезона.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: SuperSport
