Ян Томашевски надеется, что «Барселона» не продлит контракт с Ханси Фликом.

Экс-вратарь сборной Польши считает, что команда способна добиваться лучших результатов.

«Тем более, что у «Барселоны» был состав на клубный чемпионат мира в Америке, в котором они даже не участвовали. У них точно есть состав на Лигу чемпионов, самый важный трофей.

К сожалению, тренерский штаб будет работать до конца, и я надеюсь, что их контракт не продлят, потому что «мистер немец» руководит не очень хорошо.

С такой футбольной «пушкой» он должен был выиграть все в Лиге чемпионов, а они уступили «Интеру ». Это хорошая команда, но последовавший финал против «ПСЖ » со счетом 0:5 все показал», – заявил Томашевски.

Действующий контракт Флика с каталонцами рассчитан до конца сезона.