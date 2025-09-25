Тренеры «Барселоны» считают Феррана идеальной «девяткой» для команды Флика. Возможно, Торрес будет играть чаще Левандовского на решающих стадиях сезона
Ферран Торрес может стать основным центрфорвардом «Барселоны».
Как сообщает The Athletic, руководство «блауграны» хотело бы приобрести нападающего «Атлетико» Хулиана Альвареса на замену Роберту Левандовскому, но есть несколько преград, включая финансовые ограничения и возможные изменения во главе клуба по итогам президентских выборов.
В связи с этим роль основного центрального нападающего может получить Торрес. Источники издания в тренерском штабе «Барселоны» отмечают, что навыки испанца идеальны для игры в качестве «девятки» в команде Ханси Флика. Они подчеркивают, что не удивятся, если Ферран на ключевых этапах сезона будет играть чаще Левандовского.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
